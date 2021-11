Avalie o post

Sem acordo com as companhias aéreas que travaram as negociações por reajuste salarial, pilotos e Comissários de voo sem reajuste há dois anos decidiram em Assembleia, realizada na última quarta-feira (24), entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira, dia 29, em todo o Brasil.

A cada dia ficarão paralisados 50% dos trabalhadores. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial que recompõe as perdas acumuladas com a inflação de 24 meses, de 1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021, medida pelo Índice Nacional de preços ao consumidor (INPC).



As empresas querem manter o salário sem reajuste e aumentar de forma escalonada apenas os benefícios como vale refeição pela inflação acumulada em 12 meses. A proposta das empresas foi rejeitada pela categoria e por unanimidade a direção do Sindicato Nacional dos Aeronautas criticou a contraproposta dos patrões. A direção do Sindicato diz que a proposta é muito aquém de recompor as perdas salariais. O Sindicato patronal ainda negou a ultratividade da Convenção Coletiva de trabalho, ou seja, não garantiu a manutenção das cláusulas atuais da convenção em caso de um novo acordo não ser fechado até a primeira a data base do dia 1º de dezembro.

Sindicalistas ressaltam que mesmo com a pandemia do coronavírus fora de controle do Brasil, a categoria nunca parou de trabalhar, e mesmo com os graves riscos de contaminação por covid-19 deu sua contribuição no combate à doença, transportando vacinas, insumos e equipamentos.

