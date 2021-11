Avalie o post

Um ônibus da linha semiurbana tombou na manhã desta sexta-feira (26) na Rodovia Manoel Urbano AM-070, que liga Manaus à Iranduba. O acidente foi na altura do Km 3, sentido Iranduba-Manaus. A empresa responsável pelo ônibus é Alfabus Transportes Ltda.

Segundo a direção do Hospital Regional Hilda Freire, dez pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas à unidade de saúde em duas ambulâncias e um carro de passeio. São 9 adultos e um adolescente de 16 anos. Todos estão em observação e uma pessoa segue internada, por protocolo médico.

Em imagens registradas por testemunhas é possível ver que outros condutores que passavam pelo local também auxiliaram no resgate.

Veja o vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi resgatado pela equipe de socorro da corporação do município, mas não há informações sobre o estado de saúde dele e de outros passageiros do veículo.

As equipes da Arsepam ( Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas) estão em deslocamento para o local.



Chovia forte em vários pontos da cidade de Manaus e no momento do acidente também chovia na região de Iranduba.

Segundo a página da Arsepam, apenas duas empresas que operam na modalidade de transporte semiurbano são reguladas pelo órgão: a Transporte Kalina Ltda, desde o ano de 2018 e, a partir de 15 de setembro de 2020, a empresa Alfabus Transportes Ltda. “A autorização, a título precário, concedida à empresa Alfabus, proporcionou aos usuários liberdade de escolha e maior competitividade, que são pré-requisitos de melhoria para a adequada prestação de serviços”, informa a Agência. Ainda não conseguimos contato com a empresa.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte