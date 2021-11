Avalie o post

Tem mais lojas do Amazonas oferecendo descontos nesta Black Friday. São 3100 lojas físicas e 1400 lojas online. Como no ano passado o comércio não estava funcionando por causa da pandemia, as vendas presenciais devem aumentar 60%. Já no caso das lojas online, a quantidade de participantes é menor, mesmo assim com expectativa de 15% de aumento no faturamento.



Quem está procurando algum desconto de 80 ou 90% vai ter dificuldade para encontrar. Neste ano, a média máxima prevista de descontos reduziu é de até 50%. O Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas Azuri Benzion, explicou que o motivo é a falta de produtos, alta de dólar e da inflação.

“Temos uma ruptura, faltando alguns produtos. Se vender agora, vai faltar para dezembro, então a opção é que não faltem produtos para dezembro e se coloque no Black Friday produtos que tenham em estoque e você consiga repor em dezembro. Não adianta vender produtos agora que não vai ter reposição em dezembro”, disse Azuri.

O problema do abastecimento tem várias vertentes, como a dificuldade logística e o fato de as empresas não quererem repor produtos que tiveram grandes aumentos. A falta de reposição impactou até os produtos de Natal.

“Muitos importadores não trouxeram porque houve um grande aumento do frete que vem da China. Então não existe tanta abundância na oferta de produtos natalinos, além do dólar teve a questão do frete. Bacalhau, vinho, etc também houve uma pequena quebra nas importações, algumas por causa do preço, outras porque a logística também impactou muito. Tudo que está vindo de importados tem algum tipo de problema”, contou.

Além da alta no preço e falta dos produtos importados, os itens nacionais também são impactos, porque, com o dólar passando de R$ 5,50 o produtor local prefere exportar e, então, falta no Brasil.

“Ou seja, não existe uma super oferta de produtos, mas também não existe uma falta generalizada. Ou seja, alguns produtos pontuais podem vir a faltar. Um conselho: se você já viu o que quer e está dentro do seu orçamento, compre logo, aproveite para comprar porque pode ser que em dezembro não tenha”

O educador financeiro Enyo Oliveira lembra que é preciso conferir a real necessidade do produto antes de comprá-lo

“Muitas pessoas compram por impulso, então tem que analisar realmente se precisa. Se for o fato de precisar comprar na Black Friday ou final de ano, tem que analisar se vai ter condições de fazer o pagamento depois. O ideal é comprar à vista por causa do desconto, mas se vai comprar no cartão de crédito, tem que ficar atento se vai conseguir pagar as parcelas, se será dividido em uma 1x, 2x, 3x”, orientou Enyo.

