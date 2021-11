Avalie o post

Nesta sexta-feira (26), Manaus terá mais 56 pontos em toda a cidade, para oferecer a imunização contra a Covid-19, seja em primeira, segunda, ou dose de reforço.

A lista inclui as unidades de saúde, a feira Manaus Moderna, os pontos estratégicos e oito shopping centers. Confira o local e horários de atendimento no link https://bit.ly/localvacinacovid19.

Posto provisório

Um ponto temporário para vacinação contra a Covid-19, foi instalado, nessa quinta-feira, no Fórum Ministro Henock Reis, na avenida Umberto Calderaro Filho, bairro São Francisco, zona Sul. Até esta sexta-feira, das 8h às 18h, estarão sendo oferecidas as três doses para servidores, pessoas que precisem ir àquela unidade e comunidades das áreas próximas.

Documentos

Quem for tomar a primeira dose, sendo maior de 18 anos, precisa apresentar um documento de identificação original, com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para os menores de 12 a 17 anos, além dos documentos, que podem ser, também, a certidão de nascimento e o Cartão Nacional de Saúde, deverão estar acompanhados do pai, mãe ou um responsável maior de 18 anos.

Para a segunda dose, é preciso apresentar no ponto de vacinação o cartão de vacina, o documento de identidade e o CPF. Os menores de idade devem estar com um responsável, ainda.

No caso da dose de reforço, é necessário se enquadrar nos critérios do Ministério da Saúde (MS), que liberou a terceira dose para pessoas de 18 anos e mais que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos cinco meses, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos.

Fonte