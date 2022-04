Avalie o post

Os suspeitos identificados como: Iago Cavalcante Alves, de 20 anos, Severiano Corrêa Neto, de 35 anos e Pedro Henrique dos Santos de 23 anos foram presos, além de um adolescente de 15 anos foi apreendido. Eles são responsáveis por assassinar a cobradora de ônibus, Nazieth da Silva Porto, de 35 anos, crime que ocorreu na madrugada do dia 28 de março, na rua mutuca no bairro Japiim zona sul de Manaus.

Durante as investigações, a equipe liderada pela delegada adjunta Marília Campelo, da especializada em homicídios e sequestros, conseguiu chegar aos indivíduos e cumprir os três mandados de prisão. Durante as diligências, eles chegaram até outros dois envolvidos no crime.

De acordo com a Delegada, a motivação do crime seria por que a vítima teria voltado a morar no bairro, o que acabou gerou desconfiança nos criminosos, que acreditavam que Nazieth poderia passar informações dos traficantes da área para membros de uma facção rival.

Os indivíduos vão responder pelo crime de homicídio e corrupção de menor, e ficarão à disposição da justiça.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

