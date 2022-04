Avalie o post

A decisão foi tomada após reunião do diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira, com representantes das secretarias da Prefeitura de Manaus que executam ações no Centro e também com a direção da empresa que opera o serviço Zona Azul.

Durante o encontro, o grupo avaliou a necessidade de ampliar a divulgação do serviço junto aos empresários que possuem estabelecimentos localizados nas ruas e avenidas que serão contempladas com a implantação do segundo lote, bem como dos usuários que frequentam regularmente as áreas.

O reforço na sinalização das vias, das vagas disponíveis e a conclusão dos serviços de recapeamento na área central e os preparativos visando conter o avanço da cheia do rio Negro, no centro de Manaus, foram alguns dos pontos avaliados na reunião e que também influenciaram na decisão de adiar a expansão do Zona Azul.

Conforme Elson Ferreira, o serviço exerce uma grande contribuição para a mobilidade no Centro, mas que para obter o êxito esperado, é preciso avaliar os impactos de sua expansão em outras áreas como no trânsito e também junto aos comerciantes.

“Por tudo isso fizemos essa reunião, por entendermos que em conjunto, avaliando com as outras secretarias e ouvindo a concessionária conseguiremos expandir esse serviço que é tão essencial para melhorarmos a mobilidade nesse importante ponto central da cidade. A implantação será gradual, começando dia 9 e acreditamos que até o final de maio, a expansão deverá ser concluída nas vias que constam no lote 2”, afirmou Elson.

O lote 2 compreende as seguintes vias: ruas Marquês de Santa Cruz, Lima Bacury, José Paranaguá, Quintino Bocaiúva, dos Andradas, Miranda Leão, dos Barés, Barão de São Domingos, Rocha dos Santos, Coronel Sérgio Pessoa, Leovegildo Coelho, Joaquim Nabuco e Floriano Peixoto.

Implantado em 2018, o serviço público de Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul, passou a ser regulado e fiscalizado pela Ageman em 2019, após a criação da autarquia.

Atualmente, o serviço oferta 2.100 vagas no primeiro lote já em operação na área central da cidade. Outras 1.100 no lote 2 também no Centro e outras 629 no conjunto Vieiralves, zona centro-sul da capital, onde o serviço se encontra temporariamente suspenso, aguardando a conclusão de obras viárias que estão sendo realizadas na localidade.

Fonte: Ageman

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Manaus

source