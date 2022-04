Avalie o post

De acordo com o noticiado pela imprensa, os pré-candidatos estavam presentes no palco, sendo enaltecidos pelo religioso, o qual inclusive estipula meta de votos necessária para a vitória dos pré-candidatos nas eleições de outubro próximo. O evento teria sido transmitido por uma emissora de televisão e por canal oficial de uma rede social da Igreja.

Ao final da denúncia encaminhada à PRE/AM, o Comitê solicita apreciação da demanda para que sejam tomadas as providências judiciais.

Comitê

Foi realizada no dia 20 de abril, uma coletiva de imprensa para o lançamento das atividades do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção para as eleições 2022. A atividade aconteceu no auditório Mãe Paula da Cúria da Arquidiocese de Manaus, localizada a Avenida Joaquim Nabuco, 1023, centro.

Fonte: Comitê Amazonas de Combate à Corrupção

Fotos: Divulgação

source