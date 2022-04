Avalie o post

Do total de bolsas oferecidas, 46 são integrais (100%); 2.165 terão 75% de desconto; e 20.007 com redução de 50%. Para Pessoas com Deficiência (PcDs) foram reservadas 1.113 vagas.

De acordo com o cronograma, as etapas seguintes são a divulgação da classificação, seguida da entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Estão participando do PBI 15 instituições de idiomas, na modalidade voluntária, sem isenção de tributos municipais, com a opção de sete línguas estrangeiras: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim.

Pode concorrer ao PBI, candidato residente em Manaus; que tenha idade igual ou superior a 16 anos; renda familiar per capita não excedente a dois salários mínimos e meio (R$ 3.030); e que esteja cursando ou tenha concluído o ensino médio. Além disso, não pode ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público; e deve estar ciente de que, conforme legislação do Programa, deverá firmar o compromisso de desenvolver atividades de contrapartida sem ônus para o município.

Bolsa Pós-Graduação

Nesta quarta-feira (27), às 14h, terminam as inscrições para os interessados em participar do Programa Bolsa Pós-Graduação, processo que iniciou no último dia 18.

A previsão de divulgação e publicação no Diário Oficial do Município (DOM) da homologação do resultado da classificação geral dos candidatos dos dois programas é para o dia 26 de maio.

