Manaus – Um homem suspeito de assaltar um ônibus da linha 500 foi linchado na noite desta quinta-feira (31) na Rua 20 de Novembro, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

O suspeito estava com outros dois homens, não identificados, quando anunciaram o assalto ao ônibus. No momento da ação, a população surpreendeu o criminosos. De acordo com o sargento Allan William da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a tentativa frustrada de assalto o suspeito correu para uma rua próximo ao igarapé do Passarinho onde um deles foi detido por moradores.

O homem foi agredido com socos, chutes, pedras e pedaços de pau. Os comparsas conseguiram fugir do local. Ainda segundo a polícia, com o suspeito não foi encontrado nenhum pertence das vítimas do assalto.

A polícia foi acionada e ao chegar no local já encontrou o homem sem vida. O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

