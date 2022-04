Avalie o post

Uma chave de identificação de madeiras está sendo utilizada no combate ao desmatamento ilegal no Brasil. O sistema ajuda na identificação de espécies que podem ser vendidas e aquelas que são proibidas e correm o risco de extinção.

A ferramenta é uma plataforma virtual interativa capaz de identificar as características gerais e microscópicas das madeiras comercializadas no Brasil, com cortes e imagens aproximadas em 10 vezes. Por meio deste sistema já foram catalogadas mais de 270 espécies brasileiras de madeira. Alexandre Contijo, analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, destaca que a ferramenta é um importante aliado contra o crime ambiental.

O sistema de chave de identificação de madeiras foi desenvolvida pelo laboratório de produtos florestais e a Universidade Federal de Sergipe. A ferramenta é uma atualização de um serviço já existente. Fernando Gouveia, coordenador do laboratório, relata que combater o desmatamento na Amazônia é uma das metas.

Em 2021, o sistema ajudou a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão a identificar 6mil duzentos e quatorze metros cúbicos de madeira irregular, 50% a mais do que foi aprendido no ano anterior no Estado. O serviço Florestal brasileiro já estuda o desenvolvimento da versão da chave para ser usada pelo celular.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

