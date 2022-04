Avalie o post

No Regional Norte 1, especialmente nos municípios do Amazonas, a IAM dispõe de mais de 30 grupos atuantes entre dioceses e prelazias. Os grupos da IAM são formados por até 12 crianças ou adolescentes. E dispõe do acompanhamento de um assessor adulto.

Entre os dias 18 e 29 de abril haverá o EFAIAM, Encontro de Formação de Assessores da Infância e Adolescência Missionária. A atividade acontece pela plataforma zoom com duas horas de encontro por noite com início às 18h. Segundo a coordenadora do Regional Norte 1, Hallana Lobato, a formação abordará muitos temas para a implantação da IAM nas paróquias e áreas missionárias.

Informações podem ser obtidas pelo telefone 984621705.

Em 1922, o Papa Pio XI declarou a Obra da Santa Infância como “Pontifícia”, ou seja, ela difere da atividade apostólica transitória, pois sua organização e testemunho são aprovados e assumidos como Obra evangelizadora a serviço de toda a Igreja.

