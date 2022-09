30 December 2019, North Rhine-Westphalia, Oberhausen: A baby reaches for his foot with his fingers. On 30.12.2019 the statistics of the hobby name researcher Knud Bielefeld on the most popular first names in 2019 were published in Ahrensburg (Schleswig-Holstein). Photo: Fabian Strauch/dpa

A Policlínica Codajás, unidade de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza nesta quarta-feira (28), rodadas de palestras em alusão ao Setembro Roxo, mês nacional de Conscientização da Fibrose Cística, doença genética que compromete o funcionamento das glândulas exócrinas que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas.

Como público alvo pacientes da unidade de saúde, em tratamento no Serviço Referência em Triagem Neonatal e público em geral interessados sobre o tema, a abertura será feita pela coordenadora Estadual de Fibrose Cística do Amazonas (SES-AM), enfermeira Narjara Guimarães.

Os participantes ainda irão receber orientações sobre “Fibrose Cística” com a pneumologista pediatra da Triagem Neonatal do órgão, doutora Claudia Melo, também temas como “Cultura Bacteriológica da Fibrose Cística”, com a farmacêutica da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado – FMT, Rociclei Lins, “A Importância da psicologia na fibrose cística”, com o psicólogo da Triagem Neonatal da Policlínica Codajás, Antônio Abtibol, “A Importância da Nutrição na Fibrose Cística”, com a nutricionista da Triagem Neonatal, Janice Petillo e entre outros palestrantes.

