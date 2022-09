Com as altas temperaturas e baixa umidade do ar, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) alertam para cuidados com utensílios que podem causar fogo que podem causar incêndios em residências, como gás de cozinha, velas, isqueiros, condicionador de ar, ventiladores e fiação elétrica.

O comandante-Geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, explica que o Amazonas está passando por um momento crítico, devido às altas temperaturas.

Instalações elétricas mal instaladas podem sofrer sobrecargas e ocasionar incêndios, devido ao acúmulo de ligações em uma mesma tomada.

“Evite ligar vários aparelhos na mesma tomada e faça a revisão das instalações elétricas periodicamente”, orientou o coronel Muniz.

Os ventiladores e condicionadores de ar se ficarem ligados durante muito tempo, podem aquecer e ocasionar curto-circuito e, posteriormente, um incêndio.

“É importante ter cuidado com os equipamentos elétricos. O uso demasiado de ventiladores e condicionadores de ar nesse período, conectado em instalações mal dimensionadas pode facilitar o início de um grande incêndio”, explicou o comandante

Cuidado com as crianças

O CBMAM alerta, também, para nunca deixar as crianças sozinhas em casa e nem utensílios que possam ocasionar incêndios ao alcance delas.

“Recentemente, os bombeiros foram atender uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Japiim, onde três crianças estavam brincando de casinha com isqueiros dentro do quarto”, disse Muniz.

“Velas, fósforos, isqueiros, álcool em gel ou galões de gasolina devem estar longe do alcance das crianças”, finalizou o comandante

Em casos de emergência, a população deve ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros.

Recorde de calor

Manaus registrou recorde de calor no fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros na capital amazonense chegaram a 37,8º no sábado (24), e a 37,5º, no domingo (25), na estação automática.

Até então, o recorde de calor do ano nessa estação havia sido alcançado nos dias de 11 e 21 de setembro (37,4º).

Ainda de acordo o Inmet, a previsão é que Manaus continue registrando altas temperaturas ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (26), por exemplo, a máxima prevista é de 38º.

Nos últimos 30 anos (de janeiro de 1991 até 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet foi de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015.

