Avalie o post

Ex-advogado-geral da União é a segunda indicação do presidente ao tribunal. Em sabatina, Mendonça fez aceno à ala anti-Lava Jato, disse que não se pode criminalizar a política e tentou se ‘descolar’ de Bolsonaro

Brasília – O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (1º), por 47 votos a 32, a indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-ministro da AGU foi a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro para a Corte.

Com a aprovação, Mendonça vai substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho após 31 anos no tribunal.

Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte