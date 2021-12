Avalie o post

A Secretaria Municipal de Turismo de Barcelos -Semtur, participou do “Workshop da Pesca Esportiva”, realizado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), durante a 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), realizada em Manaus.

A Prefeitura de Barcelos foi representada pelo Secretária Municipal de Turismo, Rosangela Melgueiro. Barcelos, conhecida internacionalmente pelo potencial turístico e polo de pesca esportiva.

A atividade ocorreu de no sábado (11/12), terceiro dia da edição 2021 da feira, que seguiu até o domingo (12/12). Confira a programação completa da Expoagro aqui.

Objetivo do evento

A Amazonastur destacou que o objetivo do evento foi apresentar o segmento da pesca esportiva no Estado e seu atual cenário. A atividade também buscou difundir conhecimentos entre todos os envolvidos na atividade, desde os empresários até os amantes do segmento.

“A pesca esportiva é um dos principais atrativos turísticos e contribui diretamente com economia do Amazonas”, afirmou a instituição.

O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, lembrou que o tema está tramitando, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), um Projeto de Lei (PL) para a regulamentação da pesca esportiva e amadora no Estado.

“A participação da Amazonastur na Expoagro é fundamental nesse momento, pois será possível, através do workshop, a troca de ideias pelo diálogo com quem está envolvido com essa atividade, o que com certeza vai nos trazer um olhar enriquecedor para a pesca esportiva. Além disso, ao longo do ano temos atuado para dar melhores condições de trabalho aos prestadores de serviços turísticos e essa é mais uma dessas ações”, disse Litaiff.