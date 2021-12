Avalie o post

Reajuste será para servidores públicos da Saúde e especialistas em saúde, tanto efetivos, quanto temporários, no final do mês de janeiro

Manaus – Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tiveram reajuste salarial de 10,05% aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (13). A aprovação foi unânime e ocorreu em regime de urgência, em atenção ao um projeto de lei enviado pela Prefeitura.

O reajuste salarial corresponde ao pagamento das últimas duas datas-bases, sendo a soma do percentual de 2,45% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado ao ano, e de 7,59% estabelecidos nos períodos de abril de 2020 e abril de 2021.

Para assegurar o pagamento das datas-bases, a Semsa promoveu negociações junto às entidades de representação de classe e, após os estudos de impacto orçamentário e financeiro, foi confirmada a possibilidade da concessão do reajuste, que será pago a partir de 1º de janeiro de 2022.

O reajuste será para servidores públicos da Saúde e especialistas em saúde, tanto efetivos, quanto temporários, no final do mês de janeiro.

Servidores da Semsa tiveram reajuste salarial de 10,05% aprovado pelos vereadores da CMM, nesta segunda-feira, 13 (Foto: Divulgação/Semsa)

Também foi aprovado na sessão desta segunda-feira, o projeto de lei, do Executivo Municipal, que concede o pagamento de abono, em dezembro aos servidores da Semsa pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19, tanto da área meio, como atividades de suporte administrativo, quanto da área fim, com atividades práticas de atenção, prevenção, remediação em saúde e aplicação de vacinas realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

O abono será pago em duas parcelas (20 de dezembro e 5 de janeiro de 2022) e contemplará estatutários e ocupantes de cargos de confiança.

Ainda para 2022 está previsto o pagamento de todas as promoções de 2015 a 2019 e progressões de 2019 a 2021 da Semsa. Juntos, os benefícios alcançarão cerca de 10 mil servidores.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

