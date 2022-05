Avalie o post

Segundo a coordenadora das ações de Saúde Nutricional da Semsa, Lia Ferreira, são exigidos dois acompanhamentos ao ano para esses públicos. O primeiro deve ocorrer entre os meses de janeiro e junho, e o segundo, de julho a dezembro.

“Hoje, em Manaus, a gente ainda está com uma procura muito baixa das pessoas que têm esse perfil, com cobertura atual de 11%. Nós compreendemos que a pandemia afastou a busca pelo atendimento, mas é importante reforçar que ele voltou a ser obrigatório para o programa a partir do segundo semestre de 2021, então é fundamental o envolvimento de todos”, afirma Lia.

Atualmente, de acordo com a Semsa, 237.140 beneficiários devem ser acompanhados em Manaus. Mas, apenas 26.736 usuários procuraram as unidades de saúde de janeiro até o dia 3 de maio, o que representa 11,27% do público-alvo.

Das 75.868 crianças menores de 7 anos cadastradas, 5.460 foram levadas para atualização das consultas. Dentre as 161.272 mulheres de 14 a 44 anos, 21.276 estão com o acompanhamento em dia.

“Na hora da consulta, o profissional verifica se a vacinação da criança está em dia, além do peso e altura, para saber se ela está com algum risco nutricional, como baixo peso ou sobrepeso, para adotar as providências necessárias. Já para as mulheres, é preciso avaliar peso e altura, e se ela está com pré-natal em dia no caso de gestantes”, acrescenta.

O usuário que não realizar o acompanhamento pode estar em altíssima situação de vulnerabilidade social, e se a ausência não for devidamente justificada, o benefício pode ser suspenso.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação

source