A deputada estadual Therezinha Ruiz (PL), que ficará sem mandato a partir de fevereiro, será coordenadora da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam), vinculada à Secretaria de Estado da Educação.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo Governo do Amazonas, por meio de release distribuído à imprensa.

Therezinha tem experiência na educação, já tendo sido professora e secretária municipal de Manaus. No legislativo, os dois mandatos como deputada estadual e vereadora de Manaus foram voltados para a área.

Nas eleições de 2022, Therezinha trabalhou para reeleição do governador Wilson Lima (UB), que renovou o mandato por mais quatro anos. Ela obteve 24.080 votos, mas não foi reeleita e ficou como primeiro suplente do Partido Liberal, o qual é filiada desde abril do ano passado.

Therezinha estará à frente do Padem que é responsável por projetos educacionais de grande relevância para a melhora dos índices educacionais, e no componente de obras, pela construção de escolas de Tempo Integral, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Governo do Estado.