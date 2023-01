Com um olhar voltado às famílias sem recursos financeiros, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e parceiros, vai promover, no mês de janeiro de 2023, a partir de sexta-feira (6), Colônia de Férias nos Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFS), um total de seis, espalhados em várias zonas da cidade.

Os CECFS vão oferecer aos usuários uma série de atividades recreativas e esportivas para crianças, jovens e adultos. Mantidos pelo Governo do Amazonas, esses espaços públicos têm como objetivo fortalecer vínculos entre o poder público e a sociedade.

As colônias de férias trabalham com atividades programadas, recreativas e esportivas, organizadas por profissionais qualificados, com o foco no período de férias das crianças e adolescentes.

Toda a programação dos centros conta com a equipe do Psicossocial da Seas (assistente social, psicólogo e orientador social), além dos integrantes do Projeto Mais Vida, que tem uma equipe multiprofissional, profissionais de educação física, dança, fisioterapia, nutrição, serviço social, enfermagem e psicologia, além de agentes de ação social.

A coordenadora do Projeto Rede de Proteção, Ítala Rodrigues, disse que a Seas e parceiros resolveram promover nesse período de férias escolares atividades recreativas, esportivas e culturais, em todos os centros da família, para preencher essa lacuna.

Segundo a coordenadora, as colônias de férias nos CECFS têm como objetivo oferecer aos usuários, crianças, adolescentes, adultos e até idosos, atividades lúdicas, esportivas, entre outras, que venham preencher nesse espaço.

“Por falta de recursos financeiros, muitas famílias não têm como viajar, levar seus filhos para passear, então o Governo do Amazonas está utilizando esses espaços públicos para propiciar às famílias uma gama de atividades na área de esporte, cultura e lazer”, disse Ítala Rodrigues.

A coordenadora destacou, ainda, que os centros que têm piscinas vão liberar para a realização de atividades aquáticas; os que têm quadra vão oferecer atividades esportivas, enquanto outros vão oferecer atividades culturais como cinema, passeios e outras atividades.

“Procure um centro mais próximo de sua casa e faça sua inscrição e de sua criança e adolescente”, frisou.

A programação completa de cada centro pode ser consultada no Instagram da Seas (www.seas.am.gov.br)

