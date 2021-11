Avalie o post

Brasil – Um dos locais mais luxuosos de Recife tem se tornado no mais novo sucesso das redes sociais, tratam-se das Torres Gêmeas do Recife Cais de Santa Rita, apartamentos de luxo, com vista da cidade em 360 graus, salão de festas, espaço gourmet, 2 piscinas, quadra poliesportiva, academia, sauna, brinquedoteca, play ground, poço artesiano, estacionamento interno para visitantes, 24hs de vigilância armada, com central de monitoramento e circuito de segurança com 75 câmaras.

E foi nesse luxo todo que se instalou um cidadão que ficou rico após ganhar na loteria. Agora ele transformou o local em um cabaré com gente de todos os tipos, garotas de programas e amigos pobres e ricos para desfrutar da sua conquista social. Em sua última festa ele provocou a ira dos vizinhos casados.

A confusão foi tanta que o rapaz chegou a ser multado em R$ 2.000,00. Claro, que ele não se abalou e pagou R$ 20.000,00 para o condomínio e disse pra deixar no caixa o troco porque esse final de semana tem de novo.

A situação caiu nas redes sociais e agora virou até música.

