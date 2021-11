Avalie o post

Graciele Lacerda disse que trabalha e que ganha bem o suficiente para dividir todas as contas com Zezé Di Camargo

São Paulo – Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, negou mais uma vez que seja bancada pelo sertanejo. A influenciadora usou seu perfil no Instagram para dizer aos fãs que não ganha o mesmo que o amado, mas que é independente financeiramente e divide as contas com o sertanejo.

Noiva de Zezé Di Camargo nega ser bancada por ele: ‘Tudo é dividido’ (Foto: Reprodução / Instagram)

“Quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira, até demais, e às vezes sofro por isso. Jamais virei aqui mentir sobre algo. Prefiro omitir. Quando eu abro caixinha, vocês me perguntam muitas coisas sobre pessoas próximas. Prefiro não responder porque senão vou falar a verdade, talvez vá virar polêmica e vão falar que estou querendo biscoito. Até nisso a gente tem que ter cuidado nas redes sociais”, começou ela.

A jornalista afirmou que foi chamada de “mentirosa” após ter dito no dia anterior – quarta-feira (10) – que não é bancada pelo cantor.

“Se ele me bancasse, não teria problema nenhum de falar. Vou responder a verdade. Hoje eu tenho meu trabalho, meu dinheiro e ganho muito bem. Graças a Deus e ao Zezé, tenho uma gratidão eterna porque foi ele que abriu as portas para o meu trabalho de hoje. Mas eu poderia não trabalhar e ser bancada por ele, ficar em casa e não me preocupar com nada. Mas foi uma escolha minha trabalhar, ter as minhas coisas e correr atrás, e ainda corro. Estou buscando cada vez mais, quero crescer cada vez mais. É gostoso ter sua independência com seu trabalho, e Zezé fala o tempo todo que tem orgulho disso, e eu fico muito feliz”, disse ela.

Em seguida, Graciele disse que é muito grata a Zezé por tudo o que ele pode lhe proporcionar em termos de visibilidade, o que é essencial para seu trabalho hoje, e revelou que atualmente divide todas as contas com ele. “Eu e Zezé somos parceiros de tudo, de vida e nas finanças. Tudo é dividido entre a gente. Tenho orgulho de a gente ter chegado a este patamar de não deixar só ele resolver e pagar tudo. Hoje também estou com ele. Claro que não ganho o que ele ganha, mas hoje ganho o que nunca imaginei na minha vida. É um valor que dá para fazer bastante coisa. Podem me chamar de qualquer coisa, menos de mentirosa”, completou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

