Avalie o post

Brasil – Um ônibus de turismo tombou na rodovia Oswaldo Cruz em São Luiz do Paraitinga neste sábado (13). Bombeiros estão no local para o socorro às vítimas. Ao menos cinco pessoas morreram.

O acidente aconteceu por volta das 7h quando um ônibus de turismo tombou no trecho de serra na altura do quilômetro 76. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Águia atuam no atendimento.

De acordo com a prefeitura de Ubatuba, 34 pessoas foram socorridas para a Santa Casa, mas duas delas não resistiram e morreram. De acordo com o Samu, outras três pessoas morreram durante o resgate.

Não há ainda informação oficial do número de passageiros que estavam no coletivo. As vítimas estão sendo levadas para a Santa Casa de Ubatuba e Hospital Regional de Taubaté. De acordo com a administração do hospital em Taubaté, na unidade estão dez vítimas, entre elas uma criança.

O veículo envolvido no acidente é da empresa Viação Arca e transportava turistas de São Paulo para Paraty. Inicialmente, a polícia havia informado que o coletivo seguia para Ubatuba. O coletivo foi parado pela polícia no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, onde é proibida a passagem de ônibus, e teve de voltar. No retorno, o motorista perdeu o controle e o veículo tombou.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que há pelo menos dez quilômetros de congestionamento na rodovia no sentido litoral. Eram esperados mais de 30 mil veículos por causa do feriado da Proclamação da República.

Fonte: Estadão MT

Fonte