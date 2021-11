Avalie o post

País terá 5 representantes nas finais masculina e feminina nos EUA

São Paulo – O skate brasileiro classificou mais três representantes para as finais masculina e feminina do Mundial de street (estilo praticado em obstáculos de rua, como escadarias ou corrimões). Neste sábado (13), Pâmela Rosa, Lucas Rabelo e Kelvin Hoefler garantiram lugar na decisão dos respectivos gêneros, a chamada “Super Coroa”.

O evento é disputado em Jacksonville, estado da Flórida (Estados Unidos). As finais serão neste domingo (14): a disputa feminina começa às 14h e a masculina às 16h30 (horários de Brasília).

No feminino, Pâmela foi a melhor skatista da etapa classificatória, com 16.2 no somatório das notas. Na final, ela terá como rival a também brasileira Rayssa Leal, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio (Japão), que estava garantida por ser uma das quatro melhores atletas da temporada. Também avançaram as holandesas Candy Jacobs e Keet Oldenbeuving e a norte-americana Samarria Brevard.

O país também foi representado na classificatória feminina por Marina Gabriela, que ficou na sexta e última colocação, com 8.4 de somatório. Letícia Bufoni e Gabriela Mazetto também estavam inscritas, mas não participaram. A primeira não viajou por razões pessoais e a segunda não pôde entrar nos EUA devido a mudanças na legislação sanitária para acesso de estrangeiros. Ela precisava ter 14 dias da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (covid-19), mas tinha sete.

Entre os homens, os brasileiros obtiveram as melhores notas gerais da eliminatória. Lucas ficou em primeiro com 26.7, dois décimos a frente de Kelvin, prata em Tóquio. Eles se juntam a Felipe Gustavo, assegurado na Super Coroa pelos resultados anteriores. O australiano Shane O’Neil e o norte-americano Jagger Eaton (bronze na Olimpíada) também avançaram à final.

Mais três skatistas do país brigaram por um lugar na decisão masculina. Carlos Ribeiro ficou na quinta posição, Filipe Mota foi o 17º colocado e Luan Oliveira terminou em 18º lugar.

