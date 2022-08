A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa, a inclusão de três casos confirmados de varíola dos macacos. Os detalhes do documento estão disponíveis no site da Fundação, no endereço https://bit.ly/3Tl8fqf.

Tratam-se de homens entre 20 e 30 anos, sem necessidade de internação hospitalar e seguem em isolamento domiciliar.

O atual cenário no Amazonas é de 65 notificações, sendo 19 confirmados, 37 descartados e 9 suspeitos da doença.

Perfil Epidemiológico

Dos 19 casos confirmados, 95% são do sexo masculino - 18 do sexo masculino e 1 do sexo feminino -, com idade mediana de 29 anos (entre 20 anos a 57 anos). Ainda segundo o documento, 76% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a e ou parceiro/a casual, nos últimos 21 dias, anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

Orientações de prevenção para a população