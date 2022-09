No primeiro jogo como titular do Santos, o meia-atacante Luan também fez seu primeiro gol pelo clube – e ajudou o Peixe a vencer o Athletico por 2 a 0 na noite desta terça-feira (27), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (o outro gol foi contra, quase no fim da partida, após cruzamento de Lucas Barbosa e desvio de Bento e Nicolás Hernandez).

Foi o primeiro jogo de Luan como titular do Santos, depois de três partidas entrando no decorrer do confronto. E ele também pôde marcar pela primeira vez com a camisa do Peixe. Aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Felipe Jonatan, desviou de cabeça e encobriu o goleiro Bento. O jogador não marcava desde 20 de maio do ano passado, ainda pelo Corinthians. Encerrou um ano e quatro meses de jejum.

O jogo marcou a estreia da terceira camisa do Santos, com homenagem à África – uma lembrança a um histórico jogo ocorrido na Nigéria, em 1969, em meio a uma guerra civil na região. Nas camisas dos jogadores, estavam nomes de países africanos, e bandeiras de nações africanas foram tremuladas no gramado antes do começo da partida. Além disso, foi lido um manifesto sobre a importância do continente negro.

Com a vitória, o Santos foi a 37 pontos, na nona colocação – a sete pontos do G-6 e oito do G-4. O Athletico, com 44, é o sexto. Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos visita o Internacional. A partida acontece no sábado (1), às 15h (horário de Brasília), no Beira-Rio. Já o Athletico recebe o Juventude, na Arena da Baixada, às 19h (horário de Brasília) do mesmo dia.

O post Santos supera o Athletico-PR na Vila Belmiro apareceu primeiro em Portal Você Online.