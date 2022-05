Avalie o post

De acordo com o órgão, na atual fase em que o rio se encontra, a área atingida pode sofrer danos severos, e por isso recebe esse nome. Cerca de 4 mil famílias na capital e em comunidades do interior, infelizmente tendem a ser afetadas com a subida do rio.

O Secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Paiva Pires, explicou como está sendo realizado o acompanhamento dessas famílias.

Atualmente, com a cota considerada severa, em todo o estado, 37 municípios estão em situação de alerta, que é quando já existe a previsão de fortes chuvas. Entre esses municípios estão Tapauá, Beruri, Autazes, Boa Vista do Ramos e Codajás.

Outros 18 municípios estão em situação de emergência, que é quando os estragos são ainda maiores. Borba, Manacapuru, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Rio Preto da Eva estão entre as cidades nessa situação.

Três cidades do interior estão em em estado de atenção, que acontece quando as chuvas possuem potencial para a formação de alagamentos. São eles: Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos.

A cota máxima do Rio Negro deve ser atingida no mês de junho, com previsão de alcance entre 28 metros e setenta centímetros e 30 metros e dez centímetros. Por enquanto, resta acompanhar o plano de contingência da operação cheia em 2022, e torcer para que a situação seja normalizada.

Calha do Purus: Tapauá, Beruri, Pauini

Calha do Madeira: Nova Olinda do Norte

Calha do Alto Solimões: São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins

Calha do Médio Solimões: Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé, Coari

Calha do Baixo Solimões: Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho

Calha do Médio Amazonas: Presidente Figueiredo, Silves, Autazes, Urucurituba, Itapiranga

Calha do Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués

Calha do Rio Negro: Manaus, Novo Airão

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Juruá, Carauari

Calha do Purus: Boca do Acre, Lábrea, Canutama

Calha do Madeira: Borba

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga

Calha do Baixo Solimões: Manacapuru, Careiro da Várzea

Calha do Médio Amazonas: Itacoatiara, Rio Preto da Eva

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

