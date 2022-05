Avalie o post

Os candidatos selecionados vão atuar no Projeto Novo Idam, que visa apoiar o desenvolvimento rural e sustentável do Amazonas. Além disso, esses jovens terão a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O objetivo é complementar o quadro multidisciplinar do Idam,

Ao todo são 50 vagas distribuídas para Manaus e os municípios de Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo, Manaquiri, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manacapuru, Autazes e Novo Airão.

Como participar

O Edital do PSS nº 009/2022 e o link para inscrição estão disponíveis no site da instituição (www.aades.am.gov.br), na aba Processos Seletivos. As inscrições iniciam nesta terça-feira (10), e serão realizadas apenas pela internet. Para participar, o candidato deve ter idade a partir de 18 anos, ter o curso de informática básica e Ensino Fundamental completo.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma de atividades disponibilizado no edital, assim como devem estar atentos aos prazos. Qualquer alteração no andamento do PSS será divulgada no site www.aades.am.gov.br.

Fonte: Aadesam

Arte: Lucas Avinte/Aadesam

source