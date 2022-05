Avalie o post

A Reunião Ordinária do Conselho Arquidiocesano de Pastoral foi realizada na manhã de sábado, 07, no Colégio Dom Bosco, localizado no Centro de Manaus. A atividade que geralmente acontece com coordenadores arquidiocesanos de pastoral, desta vez contou com a presença de um coordenador representante de cada comunidade de paróquia ou área missionária.

O coordenador de Pastoral da Arquidiocese, Padre Geraldo Bendahan, apresentou os subsídios que já foram lançados e respondidos para estudo na assembleia, que está prevista para ocorrer em outubro deste ano.

A Festa do Espírito Santo, o Pentecostes 2022 já está confirmada. De acordo com Padre Geraldo, a estimativa é receber muitos católicos e recorda que esta é a primeira vez que o Arcebispo Dom Leonardo Steiner irá presenciar o povo reunido.

Na ocasião, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus e referencial da Pastoral Vocacional, Dom José Albuquerque, relembrou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e destacou que a maternidade é o seio das vocações.

O bispo recorda que falar em vocação não se limita aos padres e Freiras, mas a todo cristão batizado que segue a cristo, por meio de sua vida. Dom José convidou os católicos a se unirem em orações por novos integrantes da Evangelização do Reino, por meio do sacerdócio e vocação religiosa.

