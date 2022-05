Avalie o post

Nesta segunda-feira (9), a Maternidade Balbina Mestrinho, por meio do Banco de Leite Humano (BLH) Fesinha Anzoategui, iniciou a campanha de doação de frascos para armazenamento de leite materno.

Entre janeiro e abril deste ano, o BLH recebeu doações de 71 frascos. No mesmo período de 2021, a unidade recebeu 476 recipientes. A queda na doação ocorreu nos três bancos de leite do estado, saindo de 710, de janeiro a abril de 2021, para 316, no mesmo período, neste ano.

Além da doação do líquido produzido em excesso por algumas mães, a doação dos frascos é fundamental para o armazenamento adequado do leite para manter sua qualidade até o momento de ser recebido pelas crianças que mais necessitam.

A campanha ocorre ao longo de todo o ano, mas terá maior incentivo até 19 de maio. Os recipientes doados devem ser de vidro e com tampa de plástico, com capacidade de armazenamento de 300 a 500 mililitros (ml).

A doação pode ser feita de duas formas: diretamente na Maternidade Balbina Mestrinho, na zona sul de Manaus, ou com o doador solicitando a retirada dos recipientes em sua residência. A coleta domiciliar é realizada quando o doador possui mais de sete frascos.

O pedido de coleta pode ser realizado por meio do contato (92) 99339-0130. Além da doação por pessoas físicas, empresas também ajudam neste trabalho de captar e doar os frascos.

O BLH da Maternidade Ana Braga e o BLH da Galileia, na Maternidade Azilda Marreiro, também precisam reforçar os estoques de frascos. O BLH Ana Braga realiza a coleta em domicílio a partir de 10 potes. O agendamento pode ser realizado por meio dos contatos (92) 3647-4235 e 98197-1550.

O BLH Ana Braga vai contar, a partir deste mês, com a abertura de um novo posto para coleta de frascos no condomínio Alphaville Manaus 4, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital.

O BLH da Galileia também realiza a coleta de potes em casa. O agendamento pode ser realizado pelos números (92) 3643- 5523 ou 99179-5783. Esses mesmos contatos também podem ser utilizados para agendamento da coleta das doações de leite materno.

Fonte: SES-AM

Fotos: Gilmar Miranda e Rodrigo Santos/SES-AM

