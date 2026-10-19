Mais uma semana intensa se passou em Barcelos e região, trazendo novidades que vão da política nacional ao calor da nossa paixão pelo esporte. Enquanto o clima de debate e decisão se intensifica, o Amazonas segue na luta contra as queimadas que ameaçam nossas matas e comunidades.

Combate às queimadas: quatro ministros do governo Lula desembarcaram em Manaus para ampliar as ações de enfrentamento dos incêndios, conforme anunciado pelo senador Eduardo Braga.

quatro ministros do governo Lula desembarcaram em Manaus para ampliar as ações de enfrentamento dos incêndios, conforme anunciado pelo senador Eduardo Braga. Governo do Amazonas em ação: o governador convocou um comitê de emergência e solicitou apoio federal, incluindo quatro aeronaves de grande porte, para intensificar o combate às chamas que assolam o estado.

o governador convocou um comitê de emergência e solicitou apoio federal, incluindo quatro aeronaves de grande porte, para intensificar o combate às chamas que assolam o estado. Adolescente apreendido em Autazes: um jovem foi detido suspeito de provocar incêndios florestais no município, reforçando a necessidade de vigilância e prevenção.

um jovem foi detido suspeito de provocar incêndios florestais no município, reforçando a necessidade de vigilância e prevenção. Futebol em destaque: Kaio Jorge brilhou ao marcar três gols, ajudando o Cruzeiro a vencer o Grêmio por 4 a 2 e tirar o rival da zona de rebaixamento.

Kaio Jorge brilhou ao marcar três gols, ajudando o Cruzeiro a vencer o Grêmio por 4 a 2 e tirar o rival da zona de rebaixamento. Vôlei no Hall da Fama: Fabi Alvim, Alison ‘Mamute’ e Ary Graça foram eleitos para o Hall da Fama do vôlei, celebrando a trajetória de nossos atletas nas conquistas olímpicas.

Fabi Alvim, Alison ‘Mamute’ e Ary Graça foram eleitos para o Hall da Fama do vôlei, celebrando a trajetória de nossos atletas nas conquistas olímpicas. Debate presidencial: o primeiro debate do segundo turno entre Lula e Flávio trouxe acusações e pouco foco em propostas, marcando um momento decisivo nas eleições de 2026.

Fique ligado e acompanhe a Barcelos na NET na próxima semana para mais notícias que impactam nosso dia a dia.

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