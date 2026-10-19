Mais uma semana intensa se passou em Barcelos e região, trazendo novidades que vão da política nacional ao calor da nossa paixão pelo esporte. Enquanto o clima de debate e decisão se intensifica, o Amazonas segue na luta contra as queimadas que ameaçam nossas matas e comunidades.
- Combate às queimadas: quatro ministros do governo Lula desembarcaram em Manaus para ampliar as ações de enfrentamento dos incêndios, conforme anunciado pelo senador Eduardo Braga.
- Governo do Amazonas em ação: o governador convocou um comitê de emergência e solicitou apoio federal, incluindo quatro aeronaves de grande porte, para intensificar o combate às chamas que assolam o estado.
- Adolescente apreendido em Autazes: um jovem foi detido suspeito de provocar incêndios florestais no município, reforçando a necessidade de vigilância e prevenção.
- Futebol em destaque: Kaio Jorge brilhou ao marcar três gols, ajudando o Cruzeiro a vencer o Grêmio por 4 a 2 e tirar o rival da zona de rebaixamento.
- Vôlei no Hall da Fama: Fabi Alvim, Alison ‘Mamute’ e Ary Graça foram eleitos para o Hall da Fama do vôlei, celebrando a trajetória de nossos atletas nas conquistas olímpicas.
- Debate presidencial: o primeiro debate do segundo turno entre Lula e Flávio trouxe acusações e pouco foco em propostas, marcando um momento decisivo nas eleições de 2026.
Fique ligado e acompanhe a Barcelos na NET na próxima semana para mais notícias que impactam nosso dia a dia.
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