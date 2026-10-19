Em reunião realizada na tarde deste domingo (18), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), representantes de órgãos federais e do Governo do Estado do Amazonas alinharam medidas operacionais e de apoio logístico para o combate a focos de incêndio florestal e o enfrentamento dos impactos da estiagem na região.

​Realizado uma semana após o primeiro encontro na Autarquia, o evento definiu o reforço do contingente de brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na linha de frente, acompanhado do envio de efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para suporte às equipes locais.

​A logística contemplou a definição do emprego de aeronaves das Forças Armadas para transporte de tropas, monitoramento técnico e atuação em focos de difícil acesso terrestre. Paralelamente, foram acordadas ações da Defesa Civil Federal para assistência humanitária às comunidades atingidas no interior do Estado. No âmbito da fiscalização, foram alinhadas operações integradas para coibir queimadas não autorizadas e desmatamentos ilegais.

​As medidas visam à integração de salas de situação e ao envio de equipamentos de proteção individual, bombas portáteis e suprimentos às bases operacionais no Amazonas.

​Apoio Institucional

​Como parte do apoio interinstitucional, a Suframa disponibilizou espaço físico e infraestrutura em sua sede para a implementação das ações operacionais e administrativas da Defesa Civil Nacional no Estado.

​Em relação às ocorrências de incêndio na área do Distrito Industrial, órgãos de fiscalização ambiental e de segurança pública atuaram no atendimento emergencial e na apuração das infrações.

No âmbito das competências institucionais da Autarquia, estão em andamento análises técnicas relativas aos projetos industriais aprovados e à cessão de áreas, visando à adoção das providências cabíveis conforme a legislação vigente para a destinação dos lotes.