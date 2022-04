Avalie o post

Ampliar as vozes da Amazônia por meio da informação: foi com esse propósito que aconteceu em Manaus o Encontro da Rede de Notícias da Amazônia (RNA).

Ao longo dos últimos quatro dias, participantes de sete estados da região Norte debateram sobre o futuro dos povos amazônidas.

Entre os principais desafios de fazer comunicação na Amazônia, os participantes apontaram a logística como um dos principais problemas, além da falta de estrutura, como internet e distribuição da rede elétrica nas localidades mais distantes.

Apesar disso, mostraram que é possível fazer a diferença por meio da informação e da responsabilidade social de cada um com a região.

Durante o encontro, Paulo Lima, coordenador de projetos sociais do ‘Saúde e Alegria’, um projeto voluntário que atua no acesso a informações básicas a comunidades amazônicas, comentou que essa troca de experiências é fundamental.

Um dos pontos mais debatidos ao longo do evento foi a oportunidade de renovação, e a possibilidade de construir novos caminhos em defesa da vida, do meio ambiente e das lutas sociais da Amazônia. Na ocasião, também foi definida a diretoria para os próximos anos da Rede de Notícias da Amazônia. O padre Edilberto Sena foi escolhido para presidir a RNA.

E com isso, novas metas foram traçadas para os próximos anos, incluindo fortalecer uma comunicação que comece pela base, pelos pescadores, ribeirinhos, ampliando as vozes da Amazônia, tudo isso, por meio do diálogo.

O encontro contou ainda com um bate-papo on-line com a participação de membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Assim, além de aprender sobre comunicação na Amazônia, os participantes também puderam unir tudo isso à renovação da fé e da esperança.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

