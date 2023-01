O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou no velório de Pelé nesta segunda-feira, 2, que pretende fazer uma homenagem inédita ao Rei do Futebol. A ideia do dirigente é que cada país filiado à federação do futebol se comprometa em nomear um de seus estádios com o nome do atleta Edson Arantes do Nascimento. “Pelé é eterno. Nesse momento, vamos pedir a todas as federações do mundo para fazer um minuto de silêncio em cada partida. O que posso dizer é que vamos pedir a todas as federações do mundo inteiro, 211 países, que nomeiem um estádio com o nome de Pelé. As futuras gerações têm que saber quem era Pelé”, disse. Além de Infantino, outras autoridades compareceram ao velório do ídolo do Santos, como o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Outros grandes nomes do futebol como Neymar e Galvão Bueno enviaram homenagens para a cerimônia.

