Um homem identificado como Raimundo de Souza Barros, de 42 anos, morreu após ser baleado neste domingo, 01/01, enquanto comemorava a chegada do Ano Novo em uma padaria localizada na rua Prosperidade, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste da capital.

De acordo com testemunhas, Raimundo estava confraternizando com amigos quando um carro modelo Gol, de cor vermelha e placa não identificada, chegou ao local e um ocupante desceu atirando contra a vítima. Após a ação os criminosos fugiram sem serem identificados.

A vítima chegou a ser socorrida por amigos e encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Joventina Dias localizado no mesmo bairro. Raimundo foi atingido com um tiro no tórax e na perna. Ao dar entrada na unidade hospitalar ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a motivação e autoria do crime.

Fonte: Em Tempo