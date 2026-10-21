Parlamentares, governadores e coordenadores locais mantêm uma programação de caminhadas, encontros e atos públicos mesmo quando os candidatos cumprem compromissos em outras regiões.
Essa rotina de atividades locais continua independentemente da agenda dos candidatos.
O foco permanece na realização de encontros e atos públicos por parte das equipes regionais.
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