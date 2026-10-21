Parlamentares, governadores e coordenadores locais mantêm uma programação de caminhadas, encontros e atos públicos mesmo quando os candidatos cumprem compromissos em outras regiões.

Essa rotina de atividades locais continua independentemente da agenda dos candidatos.

O foco permanece na realização de encontros e atos públicos por parte das equipes regionais.

👁 10 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (106 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (100 visualizacoes)
  3. Tesla apresenta Roadster que “voa” com tecnologia de foguetes da SpaceX (42 visualizacoes)
  4. O Boticário lança “Cuide-se Bem Acerola e Vai” e conecta o autocuidado ao universo do sport care (38 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (30 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor