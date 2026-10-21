Parlamentares, governadores e coordenadores locais mantêm uma programação de caminhadas, encontros e atos públicos mesmo quando os candidatos cumprem compromissos em outras regiões.

Essa rotina de atividades locais continua independentemente da agenda dos candidatos.

O foco permanece na realização de encontros e atos públicos por parte das equipes regionais.

👁 10 visualizacoes