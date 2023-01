No próximo sábado (7) começa a temporada de Carnaval em Manaus, com a Banda do DJ Evandro Jr na Arena da Amazônia. A festa que acontece tradicionalmente no primeiro sábado do ano, tem entrada gratuita a partir das 16h e segue com atrações até 6h de domingo.

Em 2023, o evento completa 21 anos e vai contar com três ambientes. No palco 1, tem shows de Xote com Pimenta, No Sigilo, Uendel Pinheiro, Xiado da Xinela, George Japa e 100% Abusado. No palco 2, se apresentam Brizado, Kelton Piloto, D’Seven, Vanessa Auzier, Felipe Salles e Forró do Gavião. O terceiro ambiente é destinado à turma dos paredões.

A noite vai contar ainda com apresentação de DJs nos intervalos e com a participação especial da banda Embaixadores, que vai lançar o projeto “Embaixadores Elétrico”, com integrantes vindos da Bahia especialmente para o Carnaval amazonense.

De acordo com Evandro Jr, produtor do evento, as atrações fazem um mix de gêneros musicais que agradam aos foliões manauaras.

“Nosso público já frequenta os nossos eventos durante todo o ano e é bem eclético, curte a mistura de ritmos e essa mistura já é tradição na nossa banda de Carnaval: tem samba, pagode, swingueira e claro o forró que não pode faltar na festas dos amazonenses”, comenta.

Evandro também destaca a estrutura do evento. “Teremos uma megaestrutura de palco, som e luz para que nossos artistas se apresentem em grande estilo, contratamos toda uma equipe de segurança para que público, artistas e trabalhadores envolvidos possam aproveitar a festa tranquilamente; e também solicitamos apoio dos órgãos competentes”, pontua.

Áreas exclusivas – Para quem quiser curtir a folia em áreas exclusivas, mais próximo dos artistas, há a opção de camarotes ao lado dos palcos. Os abadás de acesso a esses espaços já estão à venda na loja Fuga de Lula (Saldanha Marinho, Centro). Mais informações: (92) 98457-6942.

