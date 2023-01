Marcelo Santos Correia, 46, foi assassinado a tiros, após ter tido a casa invadida, na madrugada desta segunda-feira, 2/1, em Itacoatiara (a 279 quilômetros de Manaus). A Polícia Civil (PC) vai investigar a motivação e autoria do crime.

Conforme o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), testemunhas acionaram os policiais ao terem visto um grupo invadir a casa de Marcelo. Em seguida, informaram terem ouvido vários disparos.

Quando os policiais chegaram à residência da vítima, localizada no bairro Eduardo Braga 1, encontraram Marcelo já sem vida em frente da casa. Ao todo, de acordo com o 3º BPM, o homem foi morto com sete tiros, sendo a maioria na cabeça.

Os suspeitos pelo crime não foram identificados. A motivação para o crime será investigada pela Polícia Civil de Itacoatiara.