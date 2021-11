Avalie o post

Motivo de risco para pedestres e motoristas, a supressão de sinalizações tanto nas principais avenidas de Manaus quanto nas ruas adjacentes dos bairros deve ser resolvida em breve. Isso porque a prefeitura contratou, por R$ 21,5 milhões, a Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação (Ensin) para realizar estes serviços.

As ruas e avenidas de Manaus tiveram piora substancial na sinalização horizontal, principalmente a partir de janeiro deste ano, quando serviços de recapeamento e tapa-buracos foram intensificados. Desde então, as faixas de pedestres e faixas de rodagem sumiram das vias.



Além disso, com a chegada do período chuvoso, tem sido comum encontrar semáforos apagados, deslocados ou com defeito e por longos períodos, como no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a rua 24 de Maio, no Centro, ou da Avenida Brasil com a Rua Senador Cunha Melo, no São Jorge.

O contrato foi assinado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no último dia 11 de novembro e publicado no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (24). O prazo é de 12 meses de duração.

Pelo contrato, a empresa tem a obrigação de prestar serviços de sinalização vertical, horizontal e semafórica, desde o fornecimento e implantação até a manutenção.

A Rádio Rio Mar procurou o IMMU para perguntar: há quanto tempo o IMMU está sem contrato com empresas que prestam esse serviço de sinalização?; Havia algum contrato vigente antes deste?; Se tinha, por que as sinalizações não foram recolocadas?; Existe alguma empresa de manutenção de semáforos com contrato ativo? Qual?. Não houve resposta até o fechamento desta edição, às 12h.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Márcio Melo / Seminf

