O resultado final do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), referente ao edital 002/2021, que ofereceu 1.822 vagas para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental, já está homologado pela Prefeitura de Manaus. O decreto de homologação, assinado pelo prefeito David Almeida, foi publicado na edição 5.414 do Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 25/8, e o documento pode ser consultado no site semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente pelo link https://bit.ly/HomologaçãoResultadoSemsa002

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que a homologação é uma etapa legal do concurso e que, a partir dela, podem ser feitas as nomeações e convocações dos aprovados. “Faremos o chamamento em etapas, a partir de um planejamento de prioridades e de capacidade financeira, e esse processo deve ser iniciado ainda neste semestre”, disse.

De acordo com a secretária, os novos profissionais irão atuar nas unidades da rede municipal de saúde, nas zonas urbana e rural, para fortalecer os serviços de assistência na Atenção Primária em saúde, além dos serviços especializados e das áreas de vigilância.

“Estamos reestruturando a rede municipal de saúde, com revitalizações, ampliações, reformas e planejamento de novas unidades para qualificar ainda mais o atendimento ao cidadão e garantir que Manaus continue a ser a capital número 1 em Atenção Básica, e, para isso, também precisamos de recursos humanos”, observou Shádia, destacando que o prefeito David Almeida autorizou a realização do concurso para garantir que as vagas abertas por aposentadorias, demissões, mortes e outras situações de vacância, pudessem ser ocupadas por novos servidores concursados.

Editais

O concurso da Semsa foi descrito em três editais, com a oferta total de 2.001 vagas mais formação de cadastro reserva, e realizado em diversas etapas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sob a coordenação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concurso Público da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

O edital 002/2021 é o segundo a ter as etapas de realização de provas e resultados concluídos. Antes, já haviam sido concluídas as etapas do edital 001/2021, que ofereceu 124 vagas para o cargo de Especialista em Saúde (Médico). Os aprovados nesse edital já começaram a ser chamados e empossados e já estão atuando na rede de assistência.

Já o edital 003/202, que oferece 55 vagas para o cargo de Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância, está em andamento e a previsão é que o resultado final seja divulgado em novembro.