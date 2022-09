A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), assegurou a gratuidade da tarifa do transporte coletivo público urbano para o próximo domingo, 2/10, dia do primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. A medida está prevista pela Lei nº 2.959, regulamentada pelo Decreto 5.399, publicados no Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira, 28/9.

As viagens com gratuidade de passagens estão previstas das 4h às 18h. Para o trânsito, também foi montado esquema especial para o dia das eleições.

A gratuidade do transporte durante a votação foi matéria do Executivo municipal, aprovada na última terça-feira, 27/9, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A medida também se aplica ao segundo turno do pleito, caso houver, previsto para 30 de outubro.

Segundo a administração municipal, 1.149 ônibus deverão circular por Manaus, neste domingo de primeiro turno das eleições municipais.

Trânsito

Além da garantia da gratuidade do transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus vai assegurar uma operação especial de trânsito para a fluidez do tráfego e o acesso de eleitores aos locais de votação do primeiro turno das eleições. Aproximadamente 300 agentes do IMMU estarão nas ruas a partir das 5h, para monitorar a circulação de veículos e pedestres.

Segundo o IMMU, não haverá interdição de ruas ou avenidas situadas nas zonas eleitorais, nem alteração nas áreas de circulação de veículos. No entanto, as áreas próximas aos locais de votação serão preservadas para priorizar o embarque e desembarque dos eleitores.

Em caso de obstrução de vias, os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo telefone 0800 092 1188 Plantão do IMMU Trânsito, que funciona 24 horas.

Caso os usuários de transporte público tenham dúvidas sobre quais linhas passam nos locais de votação, podem fazer a consulta pelo Disk Transporte 118, ou pelo aplicativo Cadê meu Ônibus.