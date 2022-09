O prefeito de Manaus, David Almeida, assim que tomou conhecimento do grave acidente na BR-319, pela Polícia Rodoviária Federal, colocou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), à disposição para transporte dos acidentados até Manaus.

A Semsa deslocou duas ambulâncias de suporte básico, uma unidade de suporte rápido e uma ambulancha até o local do incidente.

Porém não foi necessário realizar o transporte das vítimas, mas mesmo assim, a Semsa se colocou à disposição para dar apoio.

A Semsa está participando do gabinete de crise que está concentrado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro do Aleixo, na zona Centro-Sul, juntamente com presença de todas as forças de segurança.

