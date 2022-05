Avalie o post

Este ano, são 15 as Instituições de Ensino de Língua Estrangeira que participam do PBI, de forma voluntária, ou seja, sem isenção de tributos municipais, com a oferta de sete idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim.

Ao todo, foram disponibilizadas 22.218 bolsas, sendo 46 integrais (100%); 2.165 com 75% de desconto; e 20.007 com redução de 50%. Para Pessoas com Deficiência (PcD) foram reservadas 1.113 vagas.

Critérios

Para concorrer, o candidato deve se enquadrar nos critérios estabelecidos no edital: ser residente em Manaus; ter idade igual ou superior a 16 anos; renda familiar per capita, não excedente a dois salários mínimos e meio (R$ 3.030); e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Além disso, não pode ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público; deve estar ciente de que, conforme legislação do Programa Bolsa Idiomas, deverá firmar o compromisso de desenvolver atividades de contrapartida sem ônus para o Município.

Resultados

A previsão de divulgação e publicação no Diário Oficial do Município (DOM) da homologação do resultado da classificação geral dos candidatos é dia 26 de maio.

Fonte: Semad

Fotos: Semad

source