O porto de Parintins foi fechado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) nesta quarta-feira (22). A decisão ocorreu em meio à alta movimentação de turistas no local por conta do Festival Folclórico de Parintins, que ocorre a partir desta sexta (24).

No pedido de fechamento, o Dnit cita o “estado crítico” da estrutura física dos flutuantes. O órgão aponta, ainda, o elevado número de passageiros que utilizam o porto no período do Festival e a necessidade de delimitação do fluxo de passageiros sob o convés.

Em nota, o Governo do Amazonas informa que iniciou tratativas com a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Parintins para solucionar a necessidade de atracação de embarcações e operações de embarque e desembarque no município.

Ainda segundo o comunicado, o Governo diz que já mobilizou os órgãos competentes no Estado para apresentar uma alternativa para os próximos dias.

Movimentação

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), com base em dados da Marinha do Brasil, aproximadamente 300 embarcações devem fazer a rota Manaus-Parintins até o dia 27, quando encerra o festival.

FONTE: PORTAL TODA HORA