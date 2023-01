A passagem do presidente Lula no velório de Pelé, na manhã nesta terça-feira (3) não foi tranquila. Centenas de pessoas que estavam do lado de fora do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, hostilizaram o petista.

Aos gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”, a população se mostrou contrária ao petista que assumiu a Presidência há apenas dois dias (veja o vídeo).

Acompanho da primeira-dama, Janja da Silva, ele cumprimentou os familiares de Pelé numa área reservada do estádio e saiu sem falar com a imprensa.

O petista esteve no velório na hora da cerimônia fúnebre e tirou foto ao lado do caixão, revelando o rosto de Pelé, o que provocou polêmica nas redes sociais do presidente.

Para muitos internautas, a fotografia é desrespeitosa com a família do Rei do Futebol.

No segundo turno da disputa eleitoral, Lula foi derrotado em Santos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que era candidato à reeleição, teve 56,2% dos votos válidos na cidade, contra 43,8% de Lula.

PROTESTO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de protesto, nesta terça-feira (3), em Santos, durante o velório de Pelé. O presidente chegou à Vila Belmiro por volta das 9h, ficou no local por cerca de 20 minutos e saiu. pic.twitter.com/7kzfCt6wC8 — O Tempo (@otempo) January 3, 2023

