O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram, nesta terça-feira, 03/01, a ordem de serviço para a construção do Complexo Viário da Bola do Produtor. O viaduto receberá o nome de Pelé, em homenagem ao Rei do Futebol Edson Arantes do Nascimento, que faleceu na semana passada.

A obra será executada com recursos na ordem de R$ 82,8 milhões, dos quais, R$ 80,3 milhões foram repassados pelo Governo do Amazonas para que o município faça a implementação do projeto.

A obra dará mais fluidez ao trânsito nas avenidas Autaz Mirim, Itaúba e Camapuã, na confluência das zonas leste e norte de Manaus. O convênio entre o Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e a Prefeitura de Manaus foi firmado em junho de 2022.

“Nunca um governador e um prefeito se uniram para fazer tanto por uma área dessa cidade, que é a zona norte e a zona leste. Estamos unidos pelo bem da população da cidade de Manaus. Governador Wilson Lima, a minha gratidão como gestor, como prefeito, ao seu olhar sensível, ao seu olhar amigo, bondoso, despido de egos e vaidades”, agradeceu David Almeida, anunciando que a obra será batizada de Rei Pelé, o Eterno, uma homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

A rotatória da Feira do Produtor, conforme estudos técnicos da prefeitura, recebe uma média de 8,2 mil veículos, por dia, no horário de pico, entre 17h e 19h. O novo complexo viário vai interligar as avenidas Autaz Mirim, Itaúba e Camapuã, ajudando a prevenir grandes congestionamentos naquela área e melhorando a fluidez do tráfego de veículos nos dois sentidos.

A contrapartida do município para a execução da obra é no valor de R$ 2,5 milhões. O primeiro desembolso, de R$ 30 milhões, foi feito no final de junho e os demais serão realizados em duas parcelas - de R$ 30 milhões e R$ 20 milhões.

“Esse complexo vai facilitar demais o fluxo de veículos para nós, que trabalhamos, e para os usuários. Há muitos anos que a gente espera por isso, essa parceria foi muito importante. Queremos agradecer tanto ao prefeito quanto ao governador”, disse Ozéas Neves, 55, cobrador do transporte público e morador do bairro Monte das Oliveiras, que passa pelo local todos os dias.

Mobilidade Urbana

A obra do completo viário do Produtor está inserida em um pacote mais amplo de ações, que está transformando a mobilidade urbana de Manaus, a partir de convênios que somam investimentos de R$ 580 milhões do Estado no município, acordados em um protocolo de intenções assinado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

Em junho passado também foram assinados dois convênios, um de R$ 52,4 milhões para o complexo viário da rua Barão do Rio Branco com a avenida Governador José Lindoso, para ajudar a desafogar o trânsito na região da avenida das Torres, e outro de R$ 9,1 milhões para o alargamento de um trecho da avenida Efigênio Sales, com a implantação de uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Somam-se ao pacote da mobilidade urbana os convênios do Passe Livre estudantil, que tem investimentos de R$ 156 milhões, da adequação e adaptação do terminal de integração de ônibus urbano T6 para receber a nova rodoviária de Manaus, de R$ 13,7 milhões, e do Asfalta Manaus, com mais R$ 194,6 milhões, além do convênio para a implantação dos primeiros ônibus elétricos na cidade, este último sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Ainda para melhorar a mobilidade urbana, o Governo do Amazonas está construindo os anéis viários Sul e Leste que permitirão uma ligação direta entre o Distrito Industrial, o Aeroporto Eduardo Gomes e as rodovias AM-010 e BR-174.