Dois negociadores do Grupo de Negociação da Policia (GNP) conversaram com manifestantes na frente do Comando Militar da Amazônia (CMA), na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, em Manaus. O trânsito está fechado para a retirada e provoca um grande engarrafamento na Avenida Brasil, Avenida Pedro Teixeira e na Estrada do São Jorge.

Depois da negociação eles estão saindo pacificamente retirando objetos das barracas, escoltados por Policiais Militares do Batalhão de Choque. Garis da Prefeitura de Manaus retiram placas, faixas, caixas, botijões de gás e as barracas e colocam em caminhões. O trabalho que começou por voltas das 11h (Manaus), deve continuar por mais uma hora.

O sargento Diógenes do GNP conversou com os manifestantes (vídeo acima) que pediram para alguém do CMA participar a saída do local. “A gente só quer um soldado ou alguém que venha aqui e a gente sai. A gente quer o Exército fazendo isso. Dizendo para a gente sair, que acabou”, disse uma das manifestantes.

O sub-procurador do Estado, o PGE Matheus Severiano, cumpre a ordem de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (TSE) com equipes de PMS, Guarda Municipal, Bombeiros e da limpeza pública.

Segundo ele, após a operação haverá uma coletiva de imprensa para mais informação.

O post Polícia retira manifestantes e desmonta acampamento na frente ao CMA em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.