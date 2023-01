Após a invasão da sede dos Três Poderes em Brasília, movimentos sociais, sindicatos e universidades públicas marcaram manifestações em defesa da democracia para esta segunda-feira, 9/1.

Em Manaus, a concentração está marcada para às 17h no Largo de São Sebastião, no centro, na zona Sul da capital amazonense. Os atos também devem ocorrer em outras cidades do país, como São Paulo e Bahia. Nas redes sociais, o evento recebe o nome de “Ato Nacional em Defesa da Democracia #9J”.

A iniciativa foi organizada depois que bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto no domingo, 8. Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram o rastro de destruição deixados pelos terroristas.

Fonte: Toda Hora