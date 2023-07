(Parintins - AM) - No exato momento em que o presidente da Comissão Julgadora, Thiago Soares, anunciou a nota do quesito Vaquejada, que deu 10 ao Caprichoso, confirmando a vitória do boi bumbá como Bi-Campeão do 56 Festival Folclórico de Parintins, o presidente azul e branco, Jender Lobato, caiu num choro convulsivo enquanto membros de diretoria o abraçavam gritando “respeitem o Caprichoso.”

Ainda enxugando as lágrimas , o lider da nação azulada disse que venceu o boi que se organizou para sua vitória.

-Terminamos um ciclo muito Importante da nossa gestão. Venceu o boi que respeitou seus artistas, que respeitou seus trabalhadores e o povo de Parintins. Vencemos na arte e vencemos na arena - disse o presidente.

Antes de colocar as mãos no belissimo troféu de Bicampeão, Lobato saiu para o corredor do Bumbódromo. Na porta, encontrou a esposa, que o abraçou e beijou. “Vencemos meu amor. Foi dificil, mas vencemos”, disse, novamente aos prantos.

Em seguida o presidente ergueu o troféu e rumou para a rua lateral ao lado da Arena. E ali mesmo ele avisou:

— Em respeito a voces, à nossa galera , vamos juntos, a pé, ao curral Zeca Xibelão. Podem gritar agora: nós somos Bi -Campeão!

E a multidão seguiu seu lider, que em todas as noites de apresentação na arena foi ovacionado pelo trabalho sério que realiza.