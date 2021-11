Avalie o post

O policial foi levado para o Hospital Platão Araújo e não corre risco de morte

Manaus – Na madrugada deste sábado (20) um cabo da Polícia Militar, identificado como Daniel Carvalho foi alvejado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele estava saindo de um bar localizado na Rua R7 quando foi abordado e baleado.

(Foto: Divulgação)

Ele foi rendido por um grupo de quatro homens, que após o imobilizarem tomaram a sua arma. Já com a arma do policial em mãos, eles realizaram três disparos contra a vítima.

Ele fugiram pouco após a ação criminosa e seguem sem ser identificados. O policial foi levado para o Hospital Platão Araújo e não corre risco de morte.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

