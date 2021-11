Avalie o post

O tempo de concessão é de 25 anos

Brasília – A Petrobras foi a vencedora do leilão para concessão de terminais portuários com a oferta única de R$ 558 milhões pela concessão de área no Porto de Santos, em São Paulo. O local é destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de combustíveis. O tempo de concessão é de 25 anos. Havia ainda uma área mas a Petrobras não fez nenhuma oferta, alegando que o Porto já reunia características estratégicas e necessárias para operações.

Porto de Santos/SP (27/05/2021) – Foto: Vinícius Rosa/MInfra

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou, projeto de lei que institui o Programa Brigadas Escolas – Defesa Civil nas unidades de ensino geridas pelo governo. A proposta proporciona a professores e alunos conhecimento em primeiros socorros e enfrentamento a emergências e catástrofes.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) credenciou a empresa Serviços de Fonoaudiologia do Amazonas para, por meio de inexigibilidade de licitação para prestação de serviços de fonoaudiologia para a Corte Eleitoral.

O relatório final da CPI da Pandemia será entregue aos Ministérios Públicos Estadual (MPAM) e Federal (MPF-AM) na manhã da próxima segunda-feira, 22. O documento subsidiará os órgãos em investigações relacionadas à gestão da pandemia de Covid-19 no Amazonas.

Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aponta que 89% dos vegetais comercializados no Brasil são seguros para consumo. Ao todo 2.601 amostras coletadas e encaminhadas para análises. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

